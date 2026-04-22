Brera l' incredibile installazione dove la tecnologia scompare tra i fiori | orari e come visitarla

All’interno dell’Orto botanico di Brera, in occasione della settimana del design di Milano, è stata allestita un’installazione che mira a rendere invisibili i sistemi di irrigazione tra i fiori. L’opera invita i visitatori a osservare da vicino come la tecnologia possa integrarsi con il mondo naturale, creando un effetto di apparente semplicità. L’esposizione resterà aperta in determinati orari, consentendo al pubblico di ammirare questa fusione tra natura e innovazione.

All’Orto botanico di Brera, in occasione della settimana del design di Milano, i sistemi di irrigazione provano a diventare invisibili. Il gruppo Irritec presenta l'installazione "L'Armonia è qui", inserita nel percorso della mostra "Interni Materiae". L’obiettivo del progetto è mostrare come la.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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