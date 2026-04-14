Durante la Milano Design Week 2026, il Brera Design District si trasforma in un laboratorio creativo diffuso, ospitando l’evento Fuorisalone. Tra le iniziative in programma, SICIS presenta “ELEMENTS”, un’installazione che combina elementi di gioielleria, design e tecnologia. La mostra si svolge in uno spazio dedicato nel cuore di Brera, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva che unisce arte e innovazione.

In occasione della Milano Design Week 2026, il Brera Design District si trasforma ancora una volta in un laboratorio creativo diffuso. Tra le installazioni più suggestive, SICIS firma “ELEMENTS. Jewel and design, beyond form”, un progetto che ridefinisce il concetto di lusso trasformandolo in esperienza sensoriale. L’installazione si sviluppa attraverso quattro ambienti, ciascuno dedicato a uno degli elementi primari: Aria, Fuoco, Terra e Acqua. Non semplici spazi espositivi, ma veri e propri universi sensoriali, dove luce, suono, materiali e arredi concorrono a creare un’esperienza totale. Al centro di ogni ambiente, custoditi in teche scenografiche, i gioielli diventano il punto di origine di tutto il racconto, trasformandosi in simboli vivi capaci di generare atmosfere e suggestioni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Fuorisalone 2026: SICIS porta a Brera “ELEMENTS”, un viaggio immersivo tra gioiello, design e tecnologia

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