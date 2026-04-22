Bournemouth-Leeds mercoledì 22 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno 4 cartellini al Vitality Stadium

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:00 si affrontano Bournemouth e Leeds in una partita che si svolgerà al Vitality Stadium. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. Durante l'incontro si prevede la possibilità di almeno quattro cartellini gialli. Bournemouth, ottavo in Premier League con gli stessi punti di Chelsea e Brentford, cerca di qualificarsi alle coppe europee, mentre il Leeds punta a consolidare la salvezza.

Le ambizioni di giocare per la prima volta nelle coppe europee del Bournemouth, ottavo nella classifica di Premier League ma con gli stessi punti di Chelsea e Brentford, si scontrano con quelle del Leeds di chiudere la pratica salvezza, peraltro molto ben avviata. I Whites infatti, dopo la vittoria ad Old Trafford alla quale è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bournemouth-Leeds (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno 4 cartellini al Vitality Stadium Notizie correlate Bournemouth-Leeds (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno 4 cartellini al Vitality StadiumLe ambizioni di giocare per la prima volta nelle coppe europee del Bournemouth, ottavo nella classifica di Premier League ma con gli stessi punti di... Bournemouth-Leeds (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLe ambizioni di giocare per la prima volta nelle coppe europee del Bournemouth, ottavo nella classifica di Premier League ma con gli stessi punti di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: AFC Bournemouth vs Leeds United Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 22-04-2026; Leeds’ Bournemouth trip moved as FA Cup semi-final with Chelsea prompts schedule change; AFC Bournemouth - Leeds United | pronostico & migliori quote | 22.04.2026; Crystal Palace e West Ham condannano il Wolverhampton alla retrocessione. E anche De Zerbi trema. Premier League 2025-2026: Bournemouth-Leeds, le probabili formazioniProbabili formazioni della sfida di Premier League, in programma oggi alle ore 21. Analisi tattica e scelte degli allenatori. Il Vitality Stadium si prepara ad accogliere questa sera, mercoledì 22 ... sportal.it Pronostico Bournemouth-Leeds: il nuovo tecnico già studiaBournemouth-Leeds è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: diretta tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Loghbiet ghall-lum 30 ta' Novembru 2021 Challenge League Rabat vs San Gwann Premier Ingliz Newcastle vs Norwich Leeds vs C.Palace Serie A Atalanta vs Venezia Fiorentina vs Sampdoria Salernitana vs Juventus Verona vs Cagliari Tazza tad-Dinja Fem - facebook.com facebook