Bournemouth-Leeds mercoledì 22 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno 4 cartellini al Vitality Stadium

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:00 si sfideranno Bournemouth e Leeds in una partita di Premier League al Vitality Stadium. La squadra di casa si trova all’ottavo posto in classifica, con gli stessi punti di Chelsea e Brentford, e punta a qualificarsi per le coppe europee per la prima volta. Il Leeds, invece, cerca di consolidare la salvezza, che sembra molto vicina. Durante il match si prevedono almeno quattro cartellini gialli.

Le ambizioni di giocare per la prima volta nelle coppe europee del Bournemouth, ottavo nella classifica di Premier League ma con gli stessi punti di Chelsea e Brentford, si scontrano con quelle del Leeds di chiudere la pratica salvezza, peraltro molto ben avviata. I Whites infatti, dopo la vittoria ad Old Trafford alla quale è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bournemouth-Leeds (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno 4 cartellini al Vitality Stadium Notizie correlate Bournemouth-Leeds (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLe ambizioni di giocare per la prima volta nelle coppe europee del Bournemouth, ottavo nella classifica di Premier League ma con gli stessi punti di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: AFC Bournemouth vs Leeds United Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 22-04-2026; AFC Bournemouth - Leeds United | pronostico & migliori quote | 22.04.2026; Crystal Palace e West Ham condannano il Wolverhampton alla retrocessione. E anche De Zerbi trema; Su Sky il Chelsea apre una tre giorni con 6 match. Pronostico Bournemouth-Leeds: il nuovo tecnico già studiaBournemouth-Leeds è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: diretta tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Bournemouth vs Leeds – 22 Aprile 2026La sfida di Premier League tra Bournemouth e Leeds si gioca il 22 Aprile 2026 alle 21:00 al suggestivo Vitality Stadio. Due formazioni che vogliono lasciare ... news-sports.it Yesterday's top match results: Premier League FT: Brentford 0 - 0 Fulham FT: Leeds 3 - 0 Wolves FT: Newcastle 1 - 2 Bournemouth FT: Tottehnham 2 - 2 Brighton FT: Chelsea 0 - 1 Manchester United Bundesliga FT: Leverkusen 1 - 2 Augsburg FT: - facebook.com facebook