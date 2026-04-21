Bournemouth-Leeds mercoledì 22 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:00 si sfideranno Bournemouth e Leeds in una partita di Premier League. Il Bournemouth, attualmente ottavo in classifica, condivide gli stessi punti di Chelsea e Brentford e cerca di ottenere il suo primo pass per le competizioni europee. Il Leeds, invece, punta a consolidare la salvezza, obiettivo già molto vicino grazie ai risultati recenti. La gara si presenta come uno scontro tra due obiettivi diversi ma ugualmente importanti.

Le ambizioni di giocare per la prima volta nelle coppe europee del Bournemouth, ottavo nella classifica di Premier League ma con gli stessi punti di Chelsea e Brentford, si scontrano con quelle del Leeds di chiudere la pratica salvezza, peraltro molto ben avviata. I Whites infatti, dopo la vittoria ad Old Trafford alla quale è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bournemouth-Leeds (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Burnley-Manchester City (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDopo la vittoria contro l’Arsenal, che ha indotto i bookmaker a invertire il ruolo di favorito a favore del Manchester City nella corsa al titolo,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: AFC Bournemouth vs Leeds United Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 22-04-2026; AFC Bournemouth - Leeds United | pronostico & migliori quote | 22.04.2026; Crystal Palace e West Ham condannano il Wolverhampton alla retrocessione. E anche De Zerbi trema; Su Sky il Chelsea apre una tre giorni con 6 match. Pronostico Bournemouth-Leeds: il nuovo tecnico già studiaBournemouth-Leeds è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: diretta tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Bournemouth vs Leeds – 22 Aprile 2026La sfida di Premier League tra Bournemouth e Leeds si gioca il 22 Aprile 2026 alle 21:00 al suggestivo Vitality Stadio. Due formazioni che vogliono lasciare ... news-sports.it Yesterday's top match results: Premier League FT: Brentford 0 - 0 Fulham FT: Leeds 3 - 0 Wolves FT: Newcastle 1 - 2 Bournemouth FT: Tottehnham 2 - 2 Brighton FT: Chelsea 0 - 1 Manchester United Bundesliga FT: Leverkusen 1 - 2 Augsburg FT: - facebook.com facebook