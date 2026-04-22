Allotria, il ristorante situato sulla spiaggia, ha annunciato che questa estate non sarà aperto e ha salutato i clienti con un arrivederci. Nel frattempo, sulla stessa spiaggia, sono presenti una bottega e un chiosco che offrono un menù alternativo. La decisione di chiudere il ristorante riguarda esclusivamente la stagione estiva, mentre le altre strutture rimangono operative.

Allotria aveva salutato i propri clienti con un arrivederci, visto che questa estate il ristorante sulla spiaggia non ci sarà. In effetti le ruspe sono già arrivate e la struttura è stata demolita. Ma oggi Claudio Rastelli con il fratello Antonio, annuncia novità a partire da Bottega Allotria, al centro San Martino. "Nella prima parte di maggio aprirà in viale San Martino 49, Bottega Allotria – spiega Claudio -. In questi locali avevamo il nostro laboratorio dove preparavamo circa l’80% di quanto veniva poi servito al ristorante. Dalla piada alla pasta fresca, sughi e così via. Anche per tenere unita la brigata di cucina in questo periodo di stop del ristorante, abbiamo deciso di aprire questo luogo al pubblico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bottega e chiosco in spiaggia. Il menù alternativo di Allotria

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