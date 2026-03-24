Nuova gestione per lo storico chiosco di piadina | rinnovato anche il menù con proposte per tutti i palati

Un chiosco storico per il quartiere di Ponte Nuovo apre a una nuova gestione. “La Piadina di Angelo”, in via Dismano 59 passa ora a una nuova titolare sotto l'insegna “La Piadina di Jennifer”. Tra le proposte del menù, le classiche piadine farcite, i crescioni, i rotoli e le varianti di piadina dolci tra cui anche al cioccolato bianco. Jennifer Tassani, inoltre, proporrà anche alternative più leggere e adatte a diverse esigenze alimentari, tra cui le piadine con l'impasto all'olio e l'impasto integrale, realizzato senza strutto, senza latte e senza lievito. A completare l'offerta gastronomica si aggiungeranno anche i vini e le birre per accompagnare al meglio i prodotti del chiosco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Una selezione di notizie su Nuova gestione

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