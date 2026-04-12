Le sfide di Portonovo Ecco il nuovo Chiosco nella spiaggia Ramona | Apriamo tutto giovedì

A Portonovo è stato inaugurato un nuovo chiosco sulla spiaggia Ramona, che sarà aperto tutti i giovedì. La struttura rappresenta un'aggiunta recente alla zona e si inserisce tra le attività presenti sulla spiaggia. La decisione di aprire in questa giornata specifica è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi futuri o motivazioni. La spiaggia continua a essere frequentata da visitatori e turisti durante la stagione estiva.

La parola "nuovo" deriva dal latino "novòs". Un termine che indica qualcosa che prima non esisteva, qualcosa di fresco e giovane. Non potrebbe esserci termine più indicato per "il Chiosco", il locale che sarà inaugurato giovedì 16 aprile, alle ore 17, a Portonovo, nella spiaggia di Ramona. Nuovo perché si tratta di una nuova avventura per tre giovani, Francesco Sgrò, Roberto Bartolucci e Paolo Bonetti, che hanno deciso di investire su questo locale, nuovo per la struttura, edificata secondo le stringenti regole del Parco del Conero, nuovo per il servizio che offrirà alla baia e ai suoi visitatori. Non un ristorante ma un take-away per pranzi veloci e aperitivi da gustare in spiaggia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le sfide di Portonovo. Ecco il nuovo "Chiosco" nella spiaggia Ramona: "Apriamo tutto giovedì" Il nostro sopralluogo: "Nuovo camping Portonovo, l’obiettivo sono le tre stelle. Ecco tutti i lavori in corso"Quando nel 2024 la Indigo Film scelse il camping la Torre per girare alcune scene de "Il Maestro", lo fece non per la sua posizione inserita in uno... Allegri: “Apriamo, apriamo”. Ecco la mossa tattica che ha deciso Milan-LecceMilan-Lecce è la partita scelta questa settimana da DAZN per il suo format 'BordoCam' in cui si va a sviscerare la gara vista a un passo dal campo di...