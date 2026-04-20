Terni derubata mentre parcheggia | 31enne rintracciato e arrestato grazie alla localizzazione dello smartphone

La scorsa settimana a Terni una donna di 49 anni è stata derubata mentre stava parcheggiando la sua auto in via Costa. La polizia è riuscita a rintracciare e arrestare un uomo di 31 anni grazie alla localizzazione dello smartphone della vittima. L'operazione ha permesso di identificare il sospetto e di procedere con l'arresto.

Furto con destrezza la scorsa settimana a Terni in via Costa, dove una donna di 49 anni è stata derubata mentre parcheggiava la propria auto. Un uomo, approfittando di un momento di distrazione, ha aperto lo sportello del veicolo e ha sottratto la borsa lasciata sul sedile, dileguandosi subito.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Bacoli, estorsione in un cantiere: arrestato 31enne incastrato grazie a un droneL’uomo avrebbe chiesto 5mila euro al titolare di un’impresa impegnata a Bacoli nella costruzione di alloggi di edilizia residenziale. Furto di capi d'abbigliamento in un negozio, rintracciato e arrestato grazie a una precisa descrizioneNel primo pomeriggio di ieri, giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino trentenne di nazionalità marocchina, regolare sul territorio,...