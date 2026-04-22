A Catania, più di 6.000 studenti universitari si trovano senza supporto economico a causa del blocco dei fondi destinati alle borse di studio. La sospensione delle risorse ha generato una situazione di incertezza tra gli studenti, che non sanno se e quando riceveranno i contributi necessari per proseguire gli studi. La mancanza di finanziamenti mette in discussione la possibilità di continuare il percorso accademico per molti studenti coinvolti.

Oltre 6.000 studenti universitari si trovano in una condizione di estrema incertezza economica a causa del blocco dei fondi per le borse di studio. La protesta è scoppiata ieri mattina davanti alla sede dell’ERSU, dove l’associazione Koinè ha guidato un sit-in per denunciare i ritardi nella gestione dei benefici per il diritto allo studio. Il blocco delle risorse e la pressione sulle istituzioni. La tensione sociale tra gli studenti e l’amministrazione regionale si è concretizzata nelle strade di Catania. Luigi Nicolosi, che coordina l’associazione Koinè, ha puntato il dito contro la gestione della politica regionale, esortando Schifani ad assumersi le proprie responsabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borse di studio bloccate: 6.000 studenti in crisi a Catania

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