ITS borse di studio da 4.000 euro per studenti fuori sede | domande entro il 24 febbraio

Il ministero ha aperto le iscrizioni per le borse di studio da 4.000 euro destinate agli studenti fuori sede iscritti agli Istituti Tecnici Superiori. La decisione nasce dalla necessità di sostenere chi affronta spese di soggiorno e studio. Le domande devono essere inviate entro le 12.00 del 24 febbraio 2026. La possibilità di ricevere il contributo riguarda tutti gli studenti che soddisfano i requisiti richiesti. La scadenza si avvicina rapidamente.

