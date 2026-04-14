Borsa | Europa positiva nel finale con Wall Street Milano +1,45%

Le borse europee chiudono la giornata in rialzo, seguendo l'andamento positivo di Wall Street. A Milano il mercato sale dello 1,45 per cento, grazie all'ottimismo diffuso tra gli investitori. Nelle sale operative si parla di una possibile ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con l’obiettivo di raggiungere un accordo di pace. I mercati azionari europei e americani mostrano segnali di fiducia.

Borse europee positive nel finale insieme ai listini Usa. Nelle sale operative prevale l'ottimismo su una ripresa del dialogo tra Usa e Iran per definire un accordo di pace. La migliore è Milano (+1,45%), seguita da Madrid (+1,4%), Francoforte (+1,25%), Parigi (+1,2%) e Londra (+0,15%). Sempre più giù le quotazioni del greggio (Wti -5,44% a 93,7 dollari al barile e Brent -3,35% a 96,03 dollari) e del gas naturale (-6,35% a 43,43 euro al MWh). Positivo l'oro (+0,55% a 4.794,4 dollari l'oncia), scende invece a 75,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 9,7 punti al 3,79%, quello tedesco di 6 punti al 3,03% e quello francese di 8,2 punti al 3,66%.🔗 Leggi su Lanazione.it

Borsa: l'Europa si conferma positiva con Wall Street, Milano +1,1%Si confermano positivi i principali listini di borsa europei dopo l'avvio in rialzo dei listini Usa.

Borsa: Milano (+0,54%) e l'Europa riducono i rialzi con Wall Street incertaPiazza Affari ha limato i guadagni (+0,54%) al pari delle altre Borse europee (Francoforte e Parigi +0,41%) sulla scia dell'andamento senza un...