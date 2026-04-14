Borsa | l' Europa si conferma positiva con Wall Street Milano +1,1%

I principali mercati azionari europei continuano a salire, seguendo l'andamento positivo di Wall Street. A Milano, l'indice principale ha registrato un aumento dello 1,1%. I mercati americani hanno aperto in rialzo, contribuendo alla tendenza generale. Le sale operative osservano con attenzione le possibili riunioni tra Stati Uniti e Iran, dopo che un tentativo di accordo nel fine settimana non si è concretizzato.

Si confermano positivi i principali listini di borsa europei dopo l'avvio in rialzo dei listini Usa. La scommessa che viene fatta nelle sale operative è che fallito il tentativo nel fine-settimana, Usa e Iran si siedano di nuovo su un tavolo per definire un accordo di pace. Francoforte guadagna l'1,25%, Milano l'1,1%, Madrid l'1%, Parigi lo 0,8% e Londra lo 0,15%. Ampliano il calo il greggio (Wti -3,35% a 95,74 dollari al barile e Brent -1,7% a 97,7 dollari) e il gas naturale (-4,88% a 44,15 euro al MWh). Positivo l'oro (+0,5% a 4.792 dollari l'oncia), poco mosso invece lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi a 76,9 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,1 punti al 3,82%, quello tedesco di 3,5 punti al 3,05% e quello francese di 5,2 punti al 3,69%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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