Saipem da Eni e Cdp Equity lista congiunta per i sindaci

Da ildenaro.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eni e Cdp Equity hanno annunciato che presenteranno una lista congiunta per l’assemblea degli azionisti di Saipem, convocata per il 12 maggio in unica seduta. La riunione sarà chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. La decisione riguarda la partecipazione di entrambe le società all’assemblea e la presentazione di una lista comune.

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