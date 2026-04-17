Saipem da Eni e Cdp Equity lista congiunta per i sindaci

Eni e Cdp Equity hanno annunciato che presenteranno una lista congiunta per l’assemblea degli azionisti di Saipem, convocata per il 12 maggio in unica seduta. La riunione sarà chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. La decisione riguarda la partecipazione di entrambe le società all’assemblea e la presentazione di una lista comune.

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