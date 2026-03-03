La Borsa di Milano segna un calo del 4% a metà seduta, con il tonfo di Saipem che contribuisce alla perdita. La giornata segue il trend delle altre borse europee, tutte in difficoltà, a causa dei timori legati all’escalation della crisi in Medio Oriente. La crisi si è acuita dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Piazza Affari in profondo rosso, in linea con le altre borse europee, affossate dai timori dall’escalation della crisi in Medio Oriente, scoppiata dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran. Al parziale di metà seduta l’indice Ftse mib cede il 4%, restando sotto i 45 mila punti (è a 44.405). Sul listino milanese, ci sono solo due eccezioni: il titolo Lottomatica che avanza del 5,67% dopo la presentazione di conti positivi del 2025, con ricavi e utili in crescita. E Leonardo che resiste sulla parità a +0,48%. I timori per la tenuta dell’economia colpiscono tutto il resto del paniere. Maglia nera per Saipem che crolla a -8,26%, il titolo è penalizzato dall’esposizione della società in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Borsa di Milano è in rosso (-4% a metà seduta): tonfo di Saipem

Europa in rosso: tonfo di Milano e Francoforte, corrono oro e argentoLe tensioni tra Stati Uniti ed Europa per la Groenlandia mandano in rosso le Borse.

Ultima seduta della settimana in verde per le Borse europee, tonfo del 25% per StellantisL’ultima seduta della settimana si chiude in rialzo per Borse europee, grazie anche all’andamento in verde di Wall Street che fa loro guadagnare...

Tutti gli aggiornamenti su Borsa di Milano

Temi più discussi: Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee; La Borsa di Milano apre in netto calo, chiude in negativo l'Asia; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,1%). Giù le banche. Sul podio Ferrari, Lottomatica e Leonardo; Wall Street regge l'urto della guerra, Palantir guida i rialzi tech. Milano (-2%) brucia 17 mld.

Borsa: Milano -2,5% con Stellantis e le banche, bene la difesa(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Borsa di Milano, insieme alle altre Piazze europee, in caduta libera sugli effetti della crisi in Medio Oriente dopo l'attacco congiunto di Usa e Israele all'Iran. Il Ftse Mi ... corrieredellosport.it

Borsa: Milano in avvio +0,54% con le banche e Saipem, in calo TimLa Borsa di Milano in avvio è positiva. Il Ftse Mib sale dello 0,54% a quota 46.903 punti. Di slancio le banche con Fineco in prima fila (+1,6%), seguita da Popolare Sondrio e Banco Bpm (entrambe +1,0 ... ansa.it

La Borsa di Milano apre in netto calo. Il primo indice Ftse Mib cede l'1,48% a 45.593 punti. Dopo i primi scambi sono pesanti Prysmian (-4,5%), Generali e Unipol (-3,2%). Corre Lottomatica (+3,5%), dopo i conti, positiva Leonardo (+0,8%). (ANSA). x.com

Alla BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO di Milano, l’Umbria si è presentata con una strategia turistica coerente e fortemente identitaria, fondata su benessere, spiritualità, movimento e sostenibilità. Un racconto che intreccia cammini, esperienze o - facebook.com facebook