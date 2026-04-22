Borsa | l' Asia chiude positiva cauto ottimismo per l' Iran

Le borse asiatiche hanno terminato la giornata in rialzo, con gli investitori che mostrano un atteggiamento di cauta fiducia in attesa di novità sulle tensioni in Medio Oriente. La settimana è stata caratterizzata dalla comunicazione del prolungamento della tregua tra gli Stati Uniti e l’Iran, un passo che ha contribuito a creare un clima più positivo sui mercati finanziari della regione.

Le Borse asiatiche chiudono positive mentre si attendono sviluppi sulle tensioni in Medio Oriente. Sui mercati torna un cauto ottimismo dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il prolungamento della tregua con l'Iran. L'attenzione è rivolta anche allo stretto di Hormuz dove si valutano le mosse degli americani. Sale Tokyo (+0,4%). Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro, a 159,19, ed è poco variato sull'euro a 187,05. A contrattazioni ancora in corso sale Shanghai (+0,40%), Shenzhen (+0,89%) e Seul (+0,46%). In controtendenza Hong Kong (-1,29%) e Mumbai (-0,78%). Sul fronte macroeconomico nel Regno Unito l' inflazione è salita al 3,3% a marzo mentre dagli Stati Uniti si attendono i dati su scorte e produzione di greggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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