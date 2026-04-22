Borsa | energia e utility sostengono Milano

Le borse europee mostrano segnali di incertezza, con Milano che si mantiene stabile grazie al supporto dei settori energia e utility. Le trimestrali delle aziende italiane sono state contrastate, mentre le notizie provenienti dal Medio Oriente, dove il presidente degli Stati Uniti ha deciso di prolungare il cessate il fuoco con l'Iran, hanno contribuito a mantenere gli indici in calo. La situazione geopolitica e i dati aziendali influenzano le variazioni di mercato.

Le trimestrali e le notizie contrastanti provenienti dal Medio Oriente, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esteso a tempo indeterminato il cessate il fuoco con l'Iran poco prima della sua scadenza, lasciano interdette le Borse in Europa e gli indici restano in rosso. A Milano in particolare il listino è diviso a metà, con energia e tlc in rialzo, banche, difesa e lusso in calo. L'indice Stoxx Europe 600 ha perso lo 0,35% con il settore energetico in forte rialzo, in scia al Brent che ha raggiunto circa 100,46 dollari al barile. Anche i settori delle utility e delle materie prime hanno sovraperformato mentre il settore dei viaggi e del tempo libero ha deluso.🔗 Leggi su Lanazione.it

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