Borsa di Milano in rialzo trainata dai settori finanziari e dalle utility in crescita

La Borsa di Milano chiude in rialzo, spinta dai settori finanziario e utility. Gli investitori hanno mostrato più interesse verso i titoli bancari, in particolare Unicredit, che ha guidato il rally del comparto. La seduta si è conclusa con un trend positivo, dopo giorni di volatilità.

A Piazza Affari il mercato azionario ha chiuso la seduta in rialzo, trainato da un'accelerazione degli acquisti sui titoli del settore finanziario e delle utility, con Unicredit che ha guidato il rally del comparto bancario. Il Ftse Mib ha registrato un balzo superiore al 1,5%, raggiungendo i massimi da oltre vent'anni, grazie a un'onda di domanda concentrata soprattutto sui titoli con esposizione al credito e al settore delle infrastrutture energetiche. Il rally è stato alimentato da una combinazione di fattori macroeconomici favorevoli, tra cui l'attesa dell'assemblea della Banca Centrale Europea in programma per giovedì, che potrebbe confermare una politica monetaria accomodante anche nel 2026.

