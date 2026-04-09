Milano resiste sopra i 47mila | energia e utility salvano il listino
Nella mattinata di giovedì 9 aprile 2026, il listino di Milano registra una diminuzione dello 0,13% e si posiziona sopra i 47.000 punti. La giornata vede un saldo positivo per i settori dell'energia e delle utility, che contribuiscono a sostenere il mercato. Il calo del mercato azionario si accompagna a pochi altri movimenti significativi tra le principali quotate.
La sessione mattutina di questa giovedì 09 aprile 2026 vede il listino di Milano in territorio negativo, con un lieve calo dello 0,13% che porta il Ftse Mib a quota 47.030 punti. Nonostante la flessione complessiva, l’indice riesce a mantenere la soglia psicologica dei 47mila punti, sostenuto da alcune performance positive nel comparto energetico e delle utility. Resilienza infrastrutturale contro la volatilità del settore farmaceutico. Il quadro operativo della Borsa evidenzia una netta divergenza tra i diversi comparti industriali. A pesare sul sentiment generale è la situazione di Diasorin, che registra un ribasso del 3% a seguito della decisione di Ubs di declassare la raccomandazione sul titolo portandola a neutral. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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