Borgo Nuovo sotto attacco | pietre contro il nuovo centro giovanile

A Borgo Nuovo, in piazza Santa Cristina, sono stati lanciati dei sassi contro il nuovo centro dedicato alle politiche giovanili. I vetri della struttura sono stati danneggiati durante l’episodio, che sembra mirato a ostacolare l’attività di rinnovamento sociale nel quartiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Piazza Santa Cristina, Borgo Nuovo. I danni ai vetri del centro dedicato alle politiche giovanili segnalano un tentativo di frenare il rinnovamento sociale del quartiere. A meno di un mese dall’inaugurazione della struttura, avvenuta il 30 marzo, dei massicci lanci di pietre contro l’edificio hanno colpito i dipendenti del Comune di Palermo. Un presidio sotto attacco: la cronologia degli atti vandalici. Il danneggiamento della struttura non rappresenta un episodio isolato, ma la prosecuzione di una serie di azioni volte a ostacolare l’apertura del polo. Solo poche settimane fa, infatti, qualcuno aveva tentato di compromettere la funzionalità del luogo forzando le serrature e imbrattando con vernice i lucchetti del centro intergenerazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borgo Nuovo sotto attacco: pietre contro il nuovo centro giovanile Notizie correlate Leggi anche: Il cuore della comunità. Nuovo centro giovanile: "Un luogo per costruire" Leggi anche: Nuovo Centro giovanile a Palazzo Leonetti