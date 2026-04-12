Nuovo Centro giovanile a Palazzo Leonetti

A Spoleto è stato inaugurato un nuovo centro giovanile presso Palazzo Leonetti, nell’ambito del progetto “Lab 35: Idee in movimento”. L’iniziativa mira a offrire uno spazio dedicato ai giovani nel cuore del centro storico, con l’obiettivo di favorire attività e incontri tra i giovani residenti nella zona. L’apertura del centro rappresenta un passo in questa direzione, con l’intento di coinvolgere i giovani e promuovere la loro partecipazione alla vita urbana.

SPOLETO - Riportare i giovani in centro storico. È anche questo uno degli obiettivi del progetto “ Lab 35: Idee in movimento “. Il Comune ha pubblicato l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di un soggetto del terzo settore per la co-progettazione e la gestione del progetto Lab 35: Idee in movimento, ammesso a cofinanziamento nazionale nell’ambito del fondo politiche giovanili, attraverso l’avviso promosso da Anci. "L’iniziativa – si legge in una nota inviata dal Comune - si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per valorizzare spazi pubblici e promuovere nuove opportunità rivolte ai giovani under 35, favorendo la partecipazione attiva, l’innovazione sociale e la crescita del territorio".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo Centro giovanile a Palazzo Leonetti Leggi anche: Il cuore della comunità. Nuovo centro giovanile: "Un luogo per costruire" Inaugurato il nuovo Centro di aggregazione giovanile nel bene confiscato alla camorraL’iniziativa, promossa da Agrorinasce, rappresenta il primo tassello di un più ampio percorso di rigenerazione urbana e sociale che punta a...