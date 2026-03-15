Il cuore della comunità Nuovo centro giovanile | Un luogo per costruire

Una giornata importante per Albiano Magra e la Croce Rossa locale, con l'inaugurazione di un nuovo centro giovanile. Si tratta di uno spazio pensato per offrire ai giovani un punto di riferimento e di aggregazione. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti della comunità e volontari, che hanno partecipato insieme alla cerimonia di apertura. Il centro sarà aperto al pubblico a partire da oggi.

Una giornata storica per la comunità di Albiano Magra e la Croce Rossa locale. Dopo mesi di intenso impegno, sono stati inaugurati ufficialmente un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto dei disabili e un centro di aggregazione, destinato a diventare il cuore pulsante della vita sociale della grande frazione di Aulla. E c’erano tante persone, ieri pomeriggio, nonostante la pioggia, a festeggiare con i volontari e le volontarie. A fare gli onori di casa ci ha pensato il presidente della Cri, Marcello Lo Presti, che ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. "Finalmente inauguriamo un mezzo di ultima generazione - ha detto - e un luogo dove ritrovare lo spirito dello stare insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cuore della comunità. Nuovo centro giovanile: "Un luogo per costruire" Articoli correlati Da bene confiscato a cuore della comunità: il riscatto del centro “Rita Atria” di CalendascoA 10 anni dall’acquisizione da parte del Comune, l’immobile è diventato sede della Protezione Civile, centro per attività civiche, culturali e... La nuova casa della lana: “Un luogo di relax per ‘sferruzzare’ e costruire relazioni”Reggio Emilia, 25 febbraio 2026 – La Casa della Lana di via Farini ha iniziato ufficialmente la sua seconda vita. Nasce il C-LAB: il Comitato Giovani della Fondazione Ospedale Cuneo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il cuore della comunità Nuovo centro... Temi più discussi: Il cuore della comunità. Nuovo centro giovanile: Un luogo per costruire; Il Sacro Cuore riapre le porte; ‘Sulle orme della Croce – nella luce e nel suono’, via crucis al Sacro Cuore; Con il cuore per il cuore negli impianti sportivi: arrivano i nuovi defibrillatori. Due nuove Case della Comunità a Valdina e Novara di SiciliaDue nuove Case della Comunità di tipo Spoke sono state inaugurate dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina nei comuni di Valdina e Novara di Sicilia. canalesicilia.it Comunità Mondo Nuovo. Compiuti già 34 anniLa Comunità Mondo Nuovo di Montepertuso ha compiuto 34 anni in cui ha illuminato tante vite rabbuiate dalle dipendenze. Un traguardo importante per questa grande famiglia nella campagna della ... lanazione.it Non solo Sinner e successi: nel nuovo romanzo della scrittrice legami che non lasciano spazio alla crescita "I recinti del campo, i nodi, le reti, la geometria, la ritualità sono simboli che raccontano una condizione esistenziale" . Leggi l'articolo #GiuliaDellaC facebook Medio Oriente, un nuovo Vietnam in versione persiana x.com