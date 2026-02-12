Bologna rigenera la caserma Boldrini | nasce ‘Mezz’aria’ hub culturale e residenziale a prezzi accessibili

Da ameve.eu 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna apre le porte a un nuovo spazio culturale e abitativo. L’ex caserma Boldrini in via Frassinago si trasforma in ‘Mezz’aria’, un hub che unisce arte e musica a prezzi accessibili. La città ha deciso di riqualificare un edificio storico, creando un luogo dove si può vivere e partecipare alla vita culturale senza spendere troppo. La sperimentazione punta a mostrare come si possa riutilizzare uno spazio pubblico per rinvigorire il quartiere e offrire nuove opportunità ai residenti.

Uno spazio a ’Mezz’aria’. Arte e musica rifondano l’ex caserma Boldrini a Bologna. Bologna ha inaugurato un nuovo modello di rigenerazione urbana: l’ex caserma Boldrini in via Frassinago è stata trasformata in un hub culturale e residenziale, ’Mezz’aria – Lo spazio tra le cose’. Il progetto, avviato lo scorso ottobre, offre alloggi a prezzi calmierati, spazi di lavoro e un ricco programma di eventi artistici e musicali, frutto di un investimento iniziale di circa 300.000 euro e della collaborazione tra imprese, Demanio e Comune. Dalla caserma abbandonata a un polo di aggregazione sociale. Per anni uno spazio dismesso, la caserma Boldrini, con i suoi 7.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Boldrini Rigenerazione

Uno spazio a ’Mezz’aria’. Arte e musica abitano l’ex caserma Boldrini

Questa mattina si è inaugurato “Uno spazio a ’Mezz’aria’”, un progetto che trasforma l’ex caserma Boldrini in un luogo dedicato all’arte e alla musica.

Cosa c’è nell’ex caserma Boldrini? Così ‘Mezz’aria-lo spazio tra le cose’ ha trasformato tutto in 100 giorni

Dopo 100 giorni di lavoro, l’ex caserma Boldrini a Bologna si trasforma in “Mezz’Aria”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Boldrini Rigenerazione

bologna rigenera la casermaAnarchici, torna la stagione del fuoco. Dalle pentole esplosive all’attentato alla caserma dei carabinieri, Bologna sempre nel mirinoAttentati incendiari e mobilitazioni. I pacchi bomba alla campagna per Cospito e tutte le lotte degli ultimi 25 anni in città: Prodi e Cofferati nel mirino, poi raid incendiari a Eni e alle linee alta ... msn.com

Crollo al carcere di Bologna, cede tetto della casermaQuesta mattina, al carcere della Dozza a Bologna, è crollato parte del tetto della caserma, in particolare la copertura che sovrasta l'area delle docce usate dagli agenti della polizia penitenziaria. ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.