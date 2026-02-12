Bologna rigenera la caserma Boldrini | nasce ‘Mezz’aria’ hub culturale e residenziale a prezzi accessibili

Bologna apre le porte a un nuovo spazio culturale e abitativo. L’ex caserma Boldrini in via Frassinago si trasforma in ‘Mezz’aria’, un hub che unisce arte e musica a prezzi accessibili. La città ha deciso di riqualificare un edificio storico, creando un luogo dove si può vivere e partecipare alla vita culturale senza spendere troppo. La sperimentazione punta a mostrare come si possa riutilizzare uno spazio pubblico per rinvigorire il quartiere e offrire nuove opportunità ai residenti.

Uno spazio a 'Mezz'aria'. Arte e musica rifondano l'ex caserma Boldrini a Bologna. Bologna ha inaugurato un nuovo modello di rigenerazione urbana: l'ex caserma Boldrini in via Frassinago è stata trasformata in un hub culturale e residenziale, 'Mezz'aria – Lo spazio tra le cose'. Il progetto, avviato lo scorso ottobre, offre alloggi a prezzi calmierati, spazi di lavoro e un ricco programma di eventi artistici e musicali, frutto di un investimento iniziale di circa 300.000 euro e della collaborazione tra imprese, Demanio e Comune. Dalla caserma abbandonata a un polo di aggregazione sociale. Per anni uno spazio dismesso, la caserma Boldrini, con i suoi 7.

Approfondimenti su Boldrini Rigenerazione

Questa mattina si è inaugurato “Uno spazio a ’Mezz’aria’”, un progetto che trasforma l’ex caserma Boldrini in un luogo dedicato all’arte e alla musica.

Dopo 100 giorni di lavoro, l’ex caserma Boldrini a Bologna si trasforma in “Mezz’Aria”.

