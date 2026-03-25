In Bergamasca allerta gialla per vento forte Raffiche fino a 70 km h

In Bergamasca è stata emessa un’allerta gialla per vento forte, valida per l’intera regione. La Protezione Civile segnala raffiche che possono raggiungere i 70 kmh. La comunicazione riguarda l’intero territorio bergamasco, senza indicazioni di interventi specifici o misure particolari in atto. La situazione resta sotto osservazione fino a ulteriori aggiornamenti.

Regione Lombardia ha emesso un’allerta di Protezione Civile per rischio vento forte valida per tutto il territorio bergamasco. L’allerta è di codice giallo (ordinaria criticità, ndr) ed è valida dalle 16 di oggi, mercoledì 25 marzo, fino alla mezzanotte di venerdì 27 marzo. Le previsioni di Arpa Lombardia raccontavano di un deciso rinforzo della ventilazione per effetto dell’arrivo di un fronte freddo sulle Alpi da Nord. Le velocità medie potranno raggiungere i 30-40 kmh, con raffiche fino a 70 kmh nelle aree più esposte, soprattutto in pianura e nelle valli occidentali. Alla base del peggioramento, spiega Arpa, c’è anche la formazione di un minimo di pressione sul Nord Italia, favorito dalla presenza delle Alpi, che nella giornata di venerdì 27 si sposterà verso l’Adriatico e poi sui Balcani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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