Emergenza Kratom | ricoveri aumentati del 1.200%

Un'indagine recente condotta dalla University of Virginia Health ha rilevato un aumento del 1.200% delle chiamate ai centri di avvelenamento negli Stati Uniti legate all'uso di kratom. I dati mostrano una crescita significativa dei ricoveri dovuti a questa sostanza, con numeri che si sono moltiplicati in pochi anni. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità sanitarie, che stanno monitorando l'evolversi della questione.

Una recente analisi condotta dalla University of Virginia Health rivela un incremento preoccupante delle chiamate ai centri di avvelenamento legate al kratom negli Stati Uniti. Tra il 2015 e il 2025, i casi segnalati sono cresciuti di oltre 1.200%, accompagnati da un significativo aumento dei ricoveri ospedalieri. Nel 2025, i centri di avvelenamento hanno registrato 3.434 casi, rispetto ai soli 258 del 2015. Secondo i ricercatori, questa impennata è legata a una maggiore disponibilità del kratom e alla crescente potenza dei prodotti più recenti. I casi con conseguenze gravi non sono da meno. I ricoveri dovuti esclusivamente al kratom sono aumentati di oltre 1. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Emergenza Kratom: ricoveri aumentati del 1.200% Articoli correlati Influenza, a Bergamo boom di accessi al pronto soccorso e ricoveri: “Aumentati i posti letto”Il dottor Roberto Cosentini, direttore del Centro di Emergenza Alta Specializzazione dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, illustra l’impatto che il... Picco di ricoveri per polmoniti e influenza all’ospedale Cardarelli: oltre 200 accessi al giornoPicco di ricoveri per influenza e polmoniti al Cardarelli di Napoli: 210 accessi al giorno.