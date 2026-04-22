Booking sotto indagine dell’Antitrust ispezioni della finanza | con le strutture preferite i clienti rischiano di pagare di più

Booking è al centro di un’indagine avviata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che sta conducendo ispezioni della Guardia di finanza. Le verifiche riguardano possibili pratiche commerciali scorrette legate alle strutture ricettive preferite dai clienti. Secondo le fonti, queste pratiche potrebbero portare gli utenti a pagare tariffe più alte rispetto a quelle di mercato. La situazione è ancora in fase di approfondimento.

Booking è sotto indagine del Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette. Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi italiane dell’azienda, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Il Garante intende verificare i vantaggi attribuiti ad alcune strutture dalla piattaforma digitale per prenotazioni turistiche. “Booking.com attribuirebbe alle strutture ricettive aderenti al programma Partner Preferiti (e alla sua estensione Preferiti Plus) un migliore posizionamento nei risultati di ricerca all’interno della piattaforma, elementi grafici di maggiore evidenza e...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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