Bookingcom sotto attacco hacker | possibile fuga di dati dei clienti

Booking.com ha segnalato ai propri utenti un attacco informatico che ha coinvolto un accesso non autorizzato ai dati personali. La piattaforma ha comunicato che alcune informazioni degli utenti potrebbero essere state compromesse a seguito di questa violazione. L’azienda sta verificando la portata dell’attacco e ha invitato gli utenti a monitorare i propri dati e a adottare eventuali misure di sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accesso non autorizzato ai dati personali. La piattaforma Booking.com ha segnalato ai propri utenti un attacco informatico che potrebbe aver compromesso alcune informazioni personali. Secondo quanto emerso, i cyber criminali avrebbero avuto accesso a dati come nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni. Attività sospette e intervento immediato. L’azienda ha spiegato di aver individuato attività anomale legate a soggetti terzi non autorizzati, capaci di entrare in possesso di alcune informazioni relative alle prenotazioni degli utenti. Dopo la scoperta, Booking.com ha dichiarato di aver agito rapidamente per contenere l’incidente, aggiornando i codici PIN delle prenotazioni coinvolte e informando direttamente i clienti interessati.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Booking.com sotto attacco hacker: possibile fuga di dati dei clienti Leggi anche: Attacco hacker a Booking.com, a rischio la sicurezza dei dati dei clienti Attacco hacker contro Booking, presi i dati dei clienti relativi alle prenotazioni: salvi quelli di pagamentoHacker in azione contro Booking, famosa piattaforma online di prenotazione di alloggi.