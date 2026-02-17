Grok sotto accusa | indaga l’Irlanda su X per deepfake sessualizzati e tutela minori Violato il GDPR?

L’Autorità irlandese per la protezione dei dati ha avviato un’indagine contro X di Elon Musk, perché si sospetta che la piattaforma abbia violato il GDPR generando deepfake sessualizzati che coinvolgono minori. La decisione arriva dopo che sono stati segnalati contenuti inappropriati creati con lo strumento di intelligenza artificiale Grok, presente sulla piattaforma, che potrebbe aver diffuso immagini rischiose per la sicurezza dei giovani utenti.

Deepfake sotto inchiesta: l’Authority irlandese punta il dito contro X di Elon Musk. L’autorità irlandese per la protezione dei dati ha aperto un’indagine formale su X, la piattaforma social di Elon Musk, per la generazione di immagini deepfake sessualizzate tramite il suo strumento di intelligenza artificiale Grok. L’inchiesta, avviata il 17 febbraio 2026, mira a stabilire se X abbia violato il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) attraverso la creazione e la diffusione di contenuti potenzialmente dannosi, inclusi quelli che coinvolgono minori. L’azione fa seguito a una crescente ondata di preoccupazioni a livello globale e all’intensificarsi delle pressioni normative sulla piattaforma.🔗 Leggi su Ameve.eu Ofcom indaga su X: sotto accusa l’uso di Grok per la creazione di deepfake sessuali Ofcom, l’autorità britannica per la regolamentazione dei media, ha avviato un’indagine su X, il social network di Elon Musk, per possibili violazioni delle norme sulla sicurezza online. Grok sotto accusa, Deepfake sessuali e minori: scatta l’indagine dell’Authority britannica L’Authority britannica Ofcom ha avviato un’indagine su Grok, dopo aver rilevato potenziali violazioni dell’Online Safety Act. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Grok sotto accusa: l’IA di Elon Musk che crea deepfake sessuali su donne e bambini finisce nel mirino dell’UeL’Unione europea ha deciso di intervenire sul caso Grok, il chatbot di intelligenza artificiale integrato nella piattaforma X, accusato di aver facilitato la creazione di immagini sessuali non ... greenme.it X sotto indagine in Francia: nel mirino anche GrokContinua il confronto tra X e le istituzioni francesi. A tal proposito, la recente perquisizione degli uffici parigini della piattaforma evidenzia che l’indag ... tecnoandroid.it Strano questo algoritmo, due risposte opposte alla stessa domanda. Quella sotto fatta a Grok precedentemente, al di fuori di questo post, quella sopra chiaramente segue certe indicazioni... L'altro screenshot è Google AI. x.com SpaceX integra xAI e crea un colosso da 1.250 miliardi di dollari per sviluppare data center orbitali per l’intelligenza artificiale. Ma mentre Musk guarda allo spazio, X finisce sotto inchiesta in Francia per algoritmi e contenuti di Grok - facebook.com facebook