Bookingcom finisce nel mirino dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette | gli hotel consigliati potrebbero non essere i migliori

Booking.com è finita sotto investigazione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per presunte pratiche commerciali scorrette. La piattaforma di prenotazioni online è sotto esame per il modo in cui propone gli hotel, che potrebbe non riflettere necessariamente le scelte più vantaggiose per i consumatori. La questione riguarda la trasparenza delle raccomandazioni e le modalità di presentazione degli alloggi sulla piattaforma.

Booking.com, la piattaforma online per la prenotazione di alloggi, finisce dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratiche commerciali scorrette. L’Antitrust, infatti, ha aperto un’istruttoria poiché alcune strutture inserite nei programmi “Partner Preferiti” e “Partner Preferiti Plus”, selezionate in base alla qualità del servizio e al rapporto qualità-prezzo, non rispetterebbero, in realtà, queste caratteristiche. Le strutture aderenti ai programmi, infatti, compaiono più in alto nei risultati di ricerca ottenendo quindi più visibilità. Tuttavia, la selezione delle strutture avverrebbe perlopiù sulla base di criteri che privilegiano quelle che forniscono commissioni più elevate a Booking.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Booking.com finisce nel mirino dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette: gli hotel consigliati potrebbero non essere i migliori Notizie correlate Gli hotel consigliati su Booking potrebbero non essere i migliori: l’Antitrust avvia un’indagineSecondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Booking avrebbe privilegiato alcune strutture presentandole come migliori o più... Booking, Antitrust apre istruttoria per pratiche commerciali scorrette(Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Booking. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Booking.com sotto attacco, a rischio dati personali e prenotazioni, salvi i pagamenti?; Booking.com violato: dati utenti a rischio, allarme truffe; Attacco in corso a utenti Booking: prenotazioni rubate e rischio truffe di massa; Booking.com bucata (di nuovo): esposti dati personali degli utenti a causa di un data breach. Booking, istruttoria dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrettePer l’Agcm la piattaforma attribuirebbe a strutture Partner un migliore posizionamento nei risultati. I consumatori: Si faccia chiarezza ... msn.com L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Booking.com, Booking.com International e Booking.com (Italia) per pratiche commerciali scorrette. Secondo l'autorità Booking.com presenterebbe le strutture ricettive aderenti ai programmi "Partner Preferiti" - facebook.com facebook L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Booking.com, Booking.com International e Booking.com (Italia) per pratiche commerciali scorrette #ANSA x.com