Istruttoria dell' Antitrust contro Sephora per possibili pratiche commerciali scorrette verso minori le accuse

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento nei confronti di Sephora Italia e di altre aziende, concentrandosi su possibili pratiche commerciali scorrette rivolte a clienti minorenni. L'istruttoria riguarda presunte violazioni delle norme sulla pubblicità e sulla tutela dei consumatori, in particolare in relazione a campagne promozionali e messaggi rivolti a un pubblico giovane. L'indagine è ancora in corso e non sono state ancora prese decisioni ufficiali.

L’Antitrust ha dato il via a due istruttorie per possibili pratiche commerciali scorrette nelle comunicazioni di alcune aziende, tra cui il colosso Sephora Italia, che realizzano e mettono in vendita cosmetici usati dai minorenni. Le altre aziende finite nel mirino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono Benefit Cosmetics e LVMH Perfumes & Cosmetics Italia, tutte di proprietà di LVMH. Istruttoria dell'Antitrust: nel mirino Sephora e altri brand Le aziende pronte a collaborare Il fenomeno della cosmeticoressia: cos'è Istruttoria dell’Antitrust: nel mirino Sephora e altri brand L’Antitrust ha avviato il procedimento in quanto sostiene che le aziende coinvolte nelle indagini non avrebbero indicato in modo corretto che i cosmetici messi sul mercato non erano destinati ai minori. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Istruttoria dell'Antitrust contro Sephora per possibili pratiche commerciali scorrette verso minori, le accuse Articoli correlati Antitrust: multa da 1 mln a Poltronesofà per pratiche commerciali scorretteL’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato una sanzione da un milione di euro a Poltronesofà per pratiche commerciali scorrette. Antitrust: sanzione di 9 milioni a eDreams per pratiche commerciali scorretteL’Antitrust ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Istruttoria dell'Antitrust contro... Temi più discussi: Buoni pasto, avviata istruttoria nei confronti di Edenred per presunto abuso di posizione dominante - AGCM; Edenred, istruttoria Antitrust sui buoni pasto: nel mirino costi e rimborsi dei ticket restaurant e l'impatto sui consumatori; Buoni pasto Edenred, l’Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominante; Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto Edenred. Italia: vendita di cosmetici a minori, Antitrust apre istruttorie contro giganti del beautyAl centro dell’accusa dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, l’omissione di informazioni e ingannevolezza che avrebbero incoraggiato l’uso precoce di cosmetici da parte di minori View ... msn.com Cosmetici ai bambini, scatta l’indagine dell’Antitrust: accuse di pratiche scorretteLeggi su Sky TG24 l'articolo Cosmetici ai bambini, scatta l’indagine dell’Antitrust: accuse di pratiche scorrette ... tg24.sky.it L'Antitrust accende i riflettori sulla "cosmeticoressia". Istruttoria contro Sephora e altri colossi del beauty: avrebbero spinto bambini e preadolescenti all'acquisto compulsivo di prodotti cosmetici per adulti attraverso TikTok. - facebook.com facebook Buoni pasto Edenred: Antitrust avvia istruttoria per abuso posizione dominante. E il titolo va a picco x.com