L’Antitrust ha multato con 9 milioni di euro eDreams, la nota agenzia di viaggi online. La decisione arriva dopo aver riscontrato pratiche commerciali scorrette. L’agenzia dovrà modificare alcune sue strategie di vendita, mentre le autorità continuano a vigilare sul rispetto delle regole nel settore.

L’Antitrust ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L, eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i cosiddetti dark patterns. Lo si legge in una nota. L’Autorità ha accertato che le società, nell’offrire voli e soggiorni tramite sito web e app, hanno fatto ricorso a prospettazioni ingannevoli e a tecniche di indebito condizionamento, incluse strategie manipolative, per indurre i consumatori ad aderire all’abbonamento Prime, talvolta inconsapevolmente. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Antitrust: sanzione di 9 milioni a eDreams per pratiche commerciali scorrette

L'Antitrust ha multato eDreams per pratiche commerciali scorrette.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato eDreams con una sanzione record di 9 milioni di euro.

