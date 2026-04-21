È in arrivo un nuovo decreto legge che prevede l'abrogazione della norma che offriva incentivi agli avvocati coinvolti in pratiche di rimpatrio volontario. La misura mira a eliminare i benefici previsti per gli avvocati che assistono queste procedure, interrompendo così il sostegno economico destinato a questa attività. La disposizione sarà presto approvata e entrerà in vigore con la pubblicazione ufficiale del decreto.

Un decreto legge ad hoc per abrogare la norma che introduce un incentivo per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da diverse fonti, la soluzione individuata dal governo per superare l'impasse sul decreto sicurezza e i rilievi del Colle. Il provvedimento sulla sicurezza sarà quindi approvato così com'è dalla Camera e subito corretto con il nuovo decreto legge, che dovrebbe andare in Gazzetta insieme alla legge approvata da Montecitorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rimpatri, in arrivo un nuovo decreto per abrogare gli incentivi agli avvocati

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