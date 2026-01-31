Borghesiana nuova copertura e tribuna | il restyling dell' impianto sportivo è quasi terminato

A Borghesiana stanno ultimando i lavori di restyling dell'impianto sportivo “Maurizio Brasili”. La tribuna, che era in cattive condizioni e non rispondeva più alle norme, sta per essere rifatta. Oltre alla copertura, si stanno sistemando anche altri spazi del centro sportivo. I lavori sono quasi finiti, e presto i tifosi potranno tornare a seguire le partite in condizioni più sicure e confortevoli.

Nell’impianto comunale “Maurizio Brasili” fervono i lavori. Il centro sportivo ha infatti beneficiato di uno stanziamento capitolino, destinato al rifacimento della tribuna per il calcio, ormai non più a norma, e non solo.Lavori conclusi entro marzoNel centro sportivo, situato in via Lentini.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Borghesiana Copertura Restyling del Renato Panena. Investimento da 900mila euro per l’impianto sportivo A Passignano, è stato avviato il restyling del campo sportivo Depuratore di San Saba, finanziata la copertura dell'impianto È stato finanziato l’intervento di copertura dell’impianto di depurazione di San Saba, in seguito all’assegnazione della Bandiera Blu 2025. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Borghesiana Copertura Argomenti discussi: Borghesiana, rinasce il centro ‘Maurizio Brasili’: tribune nuove e copertura entro marzo; Sopralluogo istituzionale al cantiere del centro sportivo Maurizio Brasili alla Borghesiana, l'apertura a marzo; Nanni, partiti i lavori impianto sportivo polisportiva Borghesiana; COMUNE DI ROMA * : LA VISITA DI ONORATO, CELLI E NANNI AL CANTIERE DELL'IMPIANTO DI VIA LENTINI. Borghesiana, nuova copertura e tribuna: il restyling dell'impianto sportivo è quasi terminatoNell’impianto comunale Maurizio Brasili fervono i lavori. Il centro sportivo ha infatti beneficiato di uno stanziamento capitolino, destinato al rifacimento della tribuna per il calcio, ormai non ... romatoday.it Affittasi appartamento nuova costruzione con due camere da letto cucina e bagno zona Borghesiana, a 10 min dalla stazione metro, e a pochi passi dalla fermata atac riservato esclusivamente a coppie, donne lavoratrici o studendesse, no animali . Non è pos - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.