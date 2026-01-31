Borghesiana nuova copertura e tribuna | il restyling dell' impianto sportivo è quasi terminato

Da romatoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Borghesiana stanno ultimando i lavori di restyling dell'impianto sportivo “Maurizio Brasili”. La tribuna, che era in cattive condizioni e non rispondeva più alle norme, sta per essere rifatta. Oltre alla copertura, si stanno sistemando anche altri spazi del centro sportivo. I lavori sono quasi finiti, e presto i tifosi potranno tornare a seguire le partite in condizioni più sicure e confortevoli.

Nell’impianto comunale “Maurizio Brasili” fervono i lavori. Il centro sportivo ha infatti beneficiato di uno stanziamento capitolino, destinato al rifacimento della tribuna per il calcio, ormai non più a norma, e non solo.Lavori conclusi entro marzoNel centro sportivo, situato in via Lentini.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

È stato finanziato l'intervento di copertura dell'impianto di depurazione di San Saba, in seguito all'assegnazione della Bandiera Blu 2025.

