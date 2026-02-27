Presentati i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo Lauro Grossi

I lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo “Lauro Grossi” sono stati presentati ieri pomeriggio nel quartiere Montanara. L’intervento ha interessato la struttura, uno dei principali centri sportivi della città, con l’obiettivo di migliorare le sue condizioni. La presentazione ha coinvolto rappresentanti locali e tecnici che hanno illustrato le operazioni svolte per aggiornare e valorizzare il complesso.

Sono stati presentati ieri pomeriggio i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo "Lauro Grossi", nel quartiere Montanara, al termine di un intervento strategico che valorizza uno dei principali centri dello sport cittadino, rendendolo una struttura d'eccellenza conforme ai più.