Boni | In Italia bisogna resettare tutto e togliere potere ai procuratori CT? Il nome giusto è solo uno no a Conte – ESCLUSIVA PODCAST

Loris Boni, ex calciatore di Sampdoria e Roma, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Calcionews24, nel corso della quale ha espresso opinioni sullo stato del calcio italiano e sui cambiamenti necessari. Tra i temi affrontati, Boni ha proposto di resettare il sistema in Italia e di ridurre il potere dei procuratori. Ha inoltre commentato le recenti discussioni sulla candidatura di un nuovo commissario tecnico, dicendo che il nome giusto è uno solo e senza nominare specificamente il candidato.

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