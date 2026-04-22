Firenze, 22 aprile 2026 - Un'idea creativa e originale per respirare aria buona insieme ai propri bambini e fare allo stesso tempo del bene al prossimo. Ad averla avuta è stato il Vivaio Guido Degl'Innocenti, che questo venerdì pomeriggio propone il laboratorio creativo "Bombe di semi", per bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni, durante il quale - a partire dalle 16.30 - sarà possibile realizzare "bombe di vita " composte da terra, argilla e semi. Iscriversi al laboratorio permetterà di contribuire concretamente alla causa dei bambini affetti da patologie rare e neuro degenerative del territorio nazionale, una causa che Fiorella Degl’Innocenti sostiene ormai da diversi anni: "Mi fa piacere organizzare questa raccolta fondi un po’ diversa dal solito – ha spiegato - che ho potuto realizzare grazie al supporto di Erica Marchi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bombe di semi": laboratorio creativo di solidarietà

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