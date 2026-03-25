Roma | nella notte bomba carta contro ferramenta a Tor Bella Monaca indagini in corso

Nella notte un’esplosione ha interessato un negozio di ferramenta in via Amico Aspertini, nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. L’esplosione ha causato danni all’ingresso dell’attività, senza altri feriti o vittime. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un’esplosione ha scosso la notte a Roma, precisamente in via Amico Aspertini, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Una bomba carta è detonata davanti a un negozio di ferramenta, provocando la rottura delle vetrine e arrecando danni alle auto parcheggiate nelle vicinanze. L’episodio è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza, quando numerosi residenti hanno allertato il numero unico per le emergenze 112, segnalando un forte boato. Intervento delle Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco. Immediatamente, sul luogo dell’esplosione sono intervenute le volanti del commissariato Casilino, accompagnate dagli agenti della scientifica e dai vigili del fuoco, che hanno proceduto a verificare la situazione e a garantire la sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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