bomba al tribunale esplosione in italia

Nella serata di martedì 21 aprile, a Ivrea, nel Torinese, si è verificata un’esplosione che ha provocato un boato improvviso. L’evento ha attirato immediatamente l’attenzione dei residenti, causando l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. La zona interessata è stata evacuata e sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Nessuna informazione ufficiale sulle eventuali vittime è stata comunicata finora.

Momenti di forte tensione a Ivrea, nel Torinese, dove nella serata di martedì 21 aprile un boato improvviso ha allarmato i residenti e fatto scattare i soccorsi. Poco dopo, fiamme e fumo hanno iniziato a salire nell’area del palazzo di giustizia, alimentando la paura tra chi vive nei dintorni. Esplosione nel parcheggio del tribunale. Secondo quanto ricostruito nelle prime ore, l’episodio sarebbe legato all’esplosione di una bomba carta nel parcheggio esterno del tribunale di Ivrea. L’azione, al momento, non risulta rivendicata e le autorità stanno lavorando per chiarire con esattezza dinamica e responsabilità. L’allarme è scattato intorno alle 21, quando la notizia del rogo si è diffusa rapidamente nella zona.🔗 Leggi su Tvzap.it

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Bomba carta al tribunale di Ivrea. Nessun danno. Nessun feritoFiamme e fumo dal tribunale di Ivrea: esplosione verosimilmente causata da un petardo (bomba carta), nessun ferito; artificieri e forze dell'ordine sul posto, accertamenti in corso. giornalelavoce.it

Bomba carta esplode nel parcheggio del tribunale di Ivrea, indagini in corsoPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, ... torinotoday.it

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Incendio al Tribunale di Ivrea, segnalata una bomba carta nel parcheggio. Alcuni cittadini hanno sentito delle esplosioni. Il rogo è stato spento #ANSA x.com