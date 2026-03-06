Allarme bomba al Tribunale di Milano

Una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno al Tribunale di Milano. La chiamata, che sembrava provenire da una voce straniera, ha provocato l’immediato intervento delle forze di polizia e l’evacuazione dell’edificio. Gli artificieri stanno attualmente controllando il palazzo, mentre le autorità stanno gestendo la situazione e verificando l’autenticità dell’allarme.

Una telefonata ha annunciato una bomba al palazzo di giustizia di Milano. Pare che la voce fosse straniera. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto. Sono in corso le verifiche; davanti al Tribunale più mezzi di vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l’evacuazione di alcune parti del tribunale.Da quanto si è saputo, la telefonata – nella quale in sostanza una voce diceva «c’è una bomba in tribunale» – è arrivata in Questura e i vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno attivato subito il piano di emergenza. Tutte le persone presenti all’interno, centinaia, stanno mano a mano uscendo dal palazzo di giustizia e sono state interrotte tutte le attività, udienze comprese. 🔗 Leggi su Open.online

