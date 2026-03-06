A Milano, al tribunale, si è diffusa l’allerta bomba dopo che sono arrivate diverse telefonate con voce straniera in cui si segnalava la presenza di un ordigno. Polizia e vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di sicurezza all’interno del palazzo di giustizia, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sulla natura delle telefonate e sulle minacce ricevute.

La polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di giustizia di Milano dove sono arrivate più telefonate, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in corso le verifiche; davanti al Tribunale più mezzi di vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l'evacuazione di alcune parti del tribunale. Da quanto si è saputo, le telefonate - nella quale in sostanza una voce diceva "c'è una bomba in tribunale" - sono arrivate in questura a ripetizione, nell'arco di circa mezz'ora. A quel punto i vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno attivato subito il piano di emergenza. Il procuratore Marcello Viola, la procuratrice generale Francesca Nanni, il presidente del Tribunale Fabio Roia e quello della Corte d'appello Giuseppe Ondei hanno disposto subito l'evacuazione dei 7 piani del palazzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura a Milano, allarme bomba al tribunale

