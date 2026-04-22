A Bolzano, la sospensione dello sciopero nel settore del trasporto pubblico ha portato a una ripresa del confronto tra le parti coinvolte. La società di trasporto ha comunicato di aver ripreso i contatti con le rappresentanze sindacali, dopo aver annunciato la sospensione delle agitazioni previste per ieri. La situazione si concentra ora sulla possibilità di trovare un accordo per garantire il servizio senza interruzioni.

La gestione del trasporto pubblico a Bolzano affronta una nuova fase di dialogo dopo la sospensione dello sciopero previsto per ieri. I vertici della Sasa, rappresentati dalla presidente Astrid Kofler e dal direttore generale Ruggero Rossi De Mio, puntano a ricostruire un rapporto con le sigle sindacali che avevano contestato l’accordo di fine novembre, cercando una soluzione che coinvolga tutti i rappresentanti dei lavoratori per garantire un servizio competitivo rispetto al trasporto privato. La frattura tra le sigle e l’applicazione dell’accordo ai dipendenti. Il clima lavorativo in azienda è rimasto bloccato per mesi a causa di una netta divisione nelle rappresentanze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, tregua per il trasporto: la Sasa rilancia il dialogo

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