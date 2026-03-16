Un rappresentante politico invita a rafforzare il dialogo sul referendum e a collaborare per la creazione di una legge attuativa condivisa. Sostiene che votare sì serve a portare avanti la modernizzazione del sistema giudiziario e a mettere fine a decenni di tensioni tra politica e magistratura. L’obiettivo è evitare che si proceda da soli, senza un accordo comune.

« Votare sì perché occorre completare un processo di modernizzazione del sistema giudiziario che sarebbe incompleto senza questa riforma e perché bisogna far cessare il clima di conflittualità, che ormai c’è da 40 anni, tra politica e magistratura». Ospite di 24 mattino su Radio 24 il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha ribadito le ragioni del Sì, lanciando un appello a utilizzare questi ultimi giorni prima del referendum per spiegare il merito della riforma, lasciando da parte «equivoci e polemiche» che hanno segnato in modo tanto marcato la campagna elettorale. Mantovano spiega le ragioni del Sì al referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, Mantovano rilancia il dialogo per il dopo: «Non vogliamo fare da soli la legge attuativa»

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