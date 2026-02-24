La morte di Domenico | Nas chiedono ad Asl Bolzano chi ha fornito ghiaccio per il trasporto del cuore

Nas chiedono all’ASL Bolzano chiarimenti su chi abbia fornito il ghiaccio secco usato per conservare il cuore di Domenico, morto il 23 dicembre 2025. Le autorità vogliono capire chi fosse presente nel blocco operatorio in quella giornata e come sia stato gestito il trasporto del cuore. La procedura di conservazione del tessuto è al centro dell’indagine. La richiesta si inserisce in un’indagine più ampia sulla vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Chi ha fornito materialmente il ghiaccio secco che ha poi congelato il cuore destinato al piccolo Domenico e chi era presente nel blocco operatorio quella mattina del 23 dicembre 2025. É la richiesta che il Nas di Trento ha inoltrato, secondo quanto scrive il quotidiano ‘Alto Adige’, alla direzione medica dell’Azienza sanitaria dell’ Alto Adige. Nella comunicazione inviata i carabinieri chiedono di individuare “gli addetti all’Officina ospedaliera, con particolare riguardo a coloro che erano preposti alla fornitura del ghiaccio” e gli “operatori sanitari in servizio presso il blocco operatorio, a disposizione del coordinatore”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Cuore danneggiato, le prime ipotesi sul ghiaccio secco: "L'ha fornito l'ospedale di Bolzano"L’ospedale di Bolzano ha fornito il ghiaccio secco che si ipotizza abbia causato il danno al cuore di un paziente a Napoli.

Cuore danneggiato, "ghiaccio secco fornito dall'ospedale di Bolzano" | Il personale del Monaldi "non era formato per l'uso del box tecnologico"Il cuore del bambino si è danneggiato a causa di un errore nel trattamento, e l’ospedale di Bolzano ha fornito ghiaccio secco senza avere una formazione adeguata.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a sette; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; Morte di Domenico, l’accusa è omicidio colposo: Danni al cuore già in fase di espianto; Morte Domenico, si aggrava la posizione degli indagati. La mamma: ora giustizia.

Domenico Caliendo, la verità sul trapianto nelle chat degli indagati. Medici del Monaldi sotto assedio: «Bastardi, vi veniamo a prendere»La verità sulla morte del piccolo Domenico Caliendo si cerca ora nei telefoni, mentre tra i corridoi del Monaldi il clima si è fatto irrespirabile, sospeso tra il dolore per ... leggo.it

Domenico è morto, al bimbo era stato trapiantato un cuore danneggiato. La madre: Cosa chiedo alla giustizia? La veritàSul caso già l’11 febbraio la Procura di Napoli aveva aperto un’inchiesta sulla vicenda. Una vicenda costellata da una incredibile sequenza di sbagli che gli inquirenti sono ora impegnati a chiarire. ilfattoquotidiano.it

RTTR ALTO ADIGE. . MASCHERINE, DOPO SEI ANNI INIZIA IL PROCESSO PENALE E' iniziato in tribunale a Bolzano il processo penale per le mascherine non idonee commissionate dall'Asl altoatesina e subito è stato rinviato al 6 marzo per le numerose ec - facebook.com facebook