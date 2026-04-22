Bologna vs Roma trentaquattresima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaquattresima giornata della Serie A 20252026, si sfidano Bologna e Roma. I giallorossi devono ottenere una vittoria per mantenere vive le chance di qualificazione in zona Champions League, mentre i padroni di casa cercano un risultato positivo per chiudere la stagione al meglio. La partita sarà trasmessa in diretta e sono state annunciate le probabili formazioni di entrambe le squadre.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I giallorossi devono vincere per avere ancora speranze di quarto posto, mentre I felsinei puntano a chiudere al meglio la stagione. Bologna vs Roma si giocherà sabato 25 aprile 2026 alle ore 18 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei sono reduci da due sconfitte consecutive, tra Europa League e campionato. La prima è costata l’eliminazione dalla competizione continentale, mentre la seconda, ha pressoché compromesso le chance di raggiungere un posto in Europa. L’obiettivo della squadra di Italiano è concludere il campionato nella maniera migliore.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Roma, trentaquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla FANTACALCIO: CONSIGLI 25ª GIORNATA | Analisi partite e Indici di schierabilità su FantaLab Notizie correlate Frosinone vs Palermo, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Pescara-Sampdoria, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Wesley in gruppo: gioca Bologna-Roma? Le ultime sulle condizioni dopo l'infortunio. Bologna-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingI giallorossi vogliono ripartire dopo il pari dell'Olimpico contro l'Atalanta: si gioca sabato 25 aprile alle 18. Tutte le informazioni per i tifosi ... ilromanista.eu Bologna-Roma, dal pokerissimo di Fonseca alle partite per lo Scudetto: i precedentiLa Roma affronterà il Bologna per la 34esima giornata: da Batistuta a Mkhitaryan, ecco i precedenti di questa sfida. siamolaroma.it