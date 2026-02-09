Anna Calvi | EP Is This All There Is? tra identità amore e il rock di Iggy Pop

Anna Calvi torna sulla scena con il suo nuovo EP, “Is This All There Is?”, in uscita il 20 marzo. L’artista britannica mette in mostra un sound più intenso, che mescola l’identità, l’amore e il rock, rivisitando anche le influenze di Iggy Pop e Laurie Anderson. È un passo importante per la sua carriera, un modo per consolidare il suo stile e aprire nuove strade musicali. La Calvi promette un ascolto coinvolgente, ricco di emozioni e di energia.

Anna Calvi e la Trilogia dell'Identità: Iggy Pop, Laurie Anderson e un Nuovo Inizio Sonoro. L'artista britannica Anna Calvi si appresta a presentare al pubblico un nuovo capitolo della sua carriera musicale con l'EP "Is This All There Is?", in uscita il 20 marzo. L'annuncio rivela un progetto ambizioso che si prefigge di esplorare le sfaccettature dell'identità attraverso la lente dell'esperienza amorosa, dando vita a una trilogia discografica che promette di essere profondamente introspettiva e innovativa. Questo EP rappresenta il primo passo di un percorso artistico che si preannuncia ricco di sperimentazioni e collaborazioni di alto livello.

