Nella serata di oggi, il Bologna e la Roma si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Europa League al Dall’Ara. La partita, attesa da tifosi e addetti ai lavori, promette un confronto intenso tra le due squadre in un match che si svolge sotto i riflettori di un pubblico caldo e appassionato. La gara rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa competizione europea.

Il sipario dell’ Europa League si alza su una sfida che profuma di storia e necessità: Bologna e Roma si affrontano nell’andata degli ottavi di finale in un Dall’Ara che si prepara a una notte di elettricità pura. L’incrocio tricolore, imposto da un sorteggio cinico, garantisce al calcio italiano una sicura rappresentante ai quarti di finale, proprio in un momento di flessione dei nostri club nelle competizioni continentali. Per i giallorossi si tratta del quarto derby europeo della loro storia, a due anni dall’eliminazione del Milan, mentre per il sodalizio emiliano rappresenta una “prima” assoluta nei turni nobili dell’ex Coppa UEFA, un traguardo che certifica la crescita esponenziale del progetto tecnico di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Notte di gala al Dall’Ara: il derby d’Europa tra Bologna e Roma vale il riscatto

Bologna-Roma: primo capitolo dell'Euro-derby al Dall'Ara, probabili formazioni e orari tv

Derby d'Europa al Dall'Ara: Italiano sfida il "maestro" Gasperini per gli ottavi

