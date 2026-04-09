Bar Carlino la festa è corre verso il Dall’Ara per l’Aston Villa | Bologna senza paura

Una grande folla di tifosi si è radunata lungo via Saragozza, dirigendosi verso lo stadio Dall’Ara, in occasione dell’incontro di andata dei quarti di finale di Europa League tra il Bologna e l’Aston Villa. La concentrazione di supporter si è concentrata nei pressi di via Bar Carlino, creando un’atmosfera di attesa e entusiasmo prima del calcio d’inizio. La partita si svolge in un clima di grande fermento tra i sostenitori delle due squadre.

Bologna, 9 aprile 2026 – Una marea di tifosi attraversa via Saragozza e si dirige allo stadio. All’inizio della strada Bar Carlino (foto), per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa. Attesa e adrenalina sono le sensazioni che hanno animato il pre-partita di Bar Carlino. Il tutto, alla Pasticceria Caffetteria Neri, con un parterre di ospiti appassionati di calcio. Un saluto da parte di Gianluca Pagliuca, campione del Bologna, per nove anni portiere del club e simbolo della squadra. "Il Bologna arriva in buona forma, reduce da un’ottima partita a Cremona. Gli esterni sono in palla e Castro ha fatto cose positive. Speriamo di recuperare Orsolini, deve tornare il giocatore di qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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