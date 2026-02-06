La Roma si ritrova con sette giocatori in dubbio per la partita contro il Cagliari. Gasperini deve fare i conti con molte assenze e un’emergenza in infermeria, mentre la squadra cerca di lasciarsi alle spalle la delusione della sconfitta di Udine e di tornare subito alla vittoria.

© Calcionews24.com - Infortunati Roma, emergenza per Gasperini: sette giocatori a rischio per il Cagliari! Aggiornamenti importanti dall’infermeria

La Roma si prepara per la partita contro il Cagliari, ma il morale non è dei migliori.

Roma, emergenza infortuni: dopo Koné e Dovbyk si fermano anche Robinho Vaz, Venturino ed Hermoso. Non c'è tregua, non c'è silenzio, non c'è pace. A Trigoria l'unico reparto che lavora a pieno regime è l'infermeria, sempre più affollata e sempre più protagonista di una stagione che sembra accanirsi ...

Roma, emergenza infortuni: il punto tra stop, rientri e tempi di recupero. La Roma deve fare i conti con un'infermeria ancora affollata. Tra stop improvvisi, recuperi ...

