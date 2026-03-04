Soulé ancora ai box | come sta e quando torna l' attaccante della Roma

Matias Soulé, attaccante della Roma, resta ancora fuori dal campo a causa di una pubalgia che lo ha messo in pausa. La sua assenza si protrae da alcune settimane e non ci sono ancora indicazioni precise sulla data del suo rientro. La squadra spera di poterlo riavere presto in allenamento, ma al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali sulla sua condizione.

Gasperini nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno dell'ex Frosinone fermato da un problema fisico. L'obiettivo è di riaverlo a disposizione dalla prossima settimana Matias Soulé è ancora fermo ai box. L’attaccante stakanovista nella prima parte di stagione si è dovuto fermare a causa della pubalgia. Un problema di non poco conto per il miglior marcatore attuale della Roma e che Gasp vuole recuperare evitando ricadute. L’obiettivo a Trigoria è di averlo in forma per il momento clou della stagione in cui la squadra si gioca il futuro in Europa League e la corsa per la Champions League. Matias Soulé è stato per diversi mesi il trascinatore della Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Problemi al ginocchio per Soulé. Le condizioni dell'attaccante della Roma

Leggi anche: Roma al buio: Dybala e Soulé ancora k.o., per Ferguson torna l’incubo operazione

Aggiornamenti e notizie su Soulé ancora ai box come sta e quando....

Discussioni sull' argomento Roma, Dybala e Soulé ancora a parte: i due argentini assenti con la Juve?; Roma, Dybala e Soulè ancora a parte, McTominay salta la sfida con il Verona, Chiellini conferma il rinnovo di Spalletti; Roma, Dybala e Soule: rientro con la Juventus? Le ultime; Dybala e Soulé a parte, El Shaarawy migliora: verso Roma-Juve cosa filtra dall'allenamento.

Roma, quando torna Soulé dall’infortunio: giallo sui tempi di recuperoInfortunio Soulé – Ansia in casa Roma e per i fantallenatori in merito alle condizioni di Matias Soulé. Il calciatore argentino dovrà ancora attendere prima di poter tornare in campo. fantamaster.it

Mati #Soulé prosegue il lavoro personalizzato a Trigoria per la pubalgia. #Gasperini spera di recuperarlo per la trasferta della #Roma contro il Genoa x.com

Nessuna novità da Trigoria, Soulé ed Hermoso si sono allenati ancora a parte facebook