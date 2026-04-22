Bologna-Roma 1-2 vittoria nell’anno dello scudetto | Batistuta ed Emerson stendono i rossoblù

Da sololaroma.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi cinque anni, la Roma torna a vincere sul campo del Bologna, grazie a una partita terminata 2-1. Batistuta e Emerson sono i marcatori che hanno deciso il risultato, mentre i rossoblù hanno trovato un gol solo nel secondo tempo. La sfida si è svolta nel corso di questa stagione, con la formazione ospite che ha ottenuto i tre punti in una trasferta importante.

Dall’ultima vittoria della Roma sul campo del Bologna sono passati quasi 5 anni. Nelle ultime stagioni lo stadio Dall’Ara è diventato un campo ostico per la formazione giallorossa, che dopo l’ultimo mese e mezzo avaro di soddisfazioni e pieno di occasioni perse ha ridotto drasticamente le sue speranze di andare in Champions League, e che è chiamata nel match di sabato a lottare quantomeno per conquistare l’ennesima partecipazione all’ Europa League. Oggi riviviamo la vittoria che i capitolini conquistarono l’anno dello scudetto, un’annata che a guardarla adesso, sia per le problematiche interne della Roma, sia per i cambiamenti del calcio (era l’epoca del calendario simmetrico e del campionato a 18 squadre), sembra lontana anni luce.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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© Sololaroma.it - Bologna-Roma 1-2, vittoria nell’anno dello scudetto: Batistuta ed Emerson stendono i rossoblù

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